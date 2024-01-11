تجديد حبس عاطلين ضبط بحوزتهما كمية من مخدر "الحشيش" بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالاتجار وحيازتهما 260 طربة لمخدر الحشيش وزنت 32 كيلو جرامًا، بقصد ترويجها علي عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.



بلاغ لمكافحة المخدرات



تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، "لهما معلومات جنائية"، بمزاولة نشاطهم الاجرامي تخصص فى الإتجار وترويج مخدر الحشيش على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة أول المنتزة مسرحًا لمزاولة في ذلك.



ضبط المتهمين



عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين، وألقي القبض عليهم أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي 260 طربة لمخدر "الحشيش" وزنت 32 كيلو جرام ومبلغ مالى "من متحصلات نشاطهما الإجرامى"، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة تاجر مواشي بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 100 ألف جنيه، عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط والزمتة بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 287 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة، بضبط المتهم " م.ل.ف" تاجر مواشي، انتقلت قوة أمنية إلي مكان تواجده وأبصرته ممسكا في يده حقيبة قماش، فتمكنت من ضبطه، اللي أن المتهم حاول الهرب، إلا أنهما تمكنا من ضبطه، وبفض محتويات الحقيبة، عثر بداخلها علي عدد 10 قطع اسطوانات لمخدر الهيروين، وكذلك عدد 25 لفافه هيروين، وميزان الكتروني ومبلغ مالي، وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والميزان لوزن المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

