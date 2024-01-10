قوات الإنقاذ النهري تكثف جهودها لانتشال جثة شاب سقط في مياه البحر بالإسكندرية

تكثف قوات الإنقاذ النهري التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، جهودها بالتعاون مع غواصين الخير للبحث عن جثة شاب لقي مصرعه إثر سقوطه في مياه البحر بمنطقة لوران، لانتشاله، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بغرق لشاب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية رفقة فرق الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث.

كان قد قال الكابتن إيهاب المالحي، إنه تلقى إشارة تشير إلى غرق شاب في منطقة لوران أمام شارع شعراوي، وناشد الغواصين سرعة الوصول لمكان الغرق، معربًا عن أمله في سرعة العثور عليه، موجهًا الدعوة لجميع غواصين الخير للتوجه إلى منطقة غرق الشاب والمساعدة في انتشاله.

ووجه المالحي، قائد غواصين الخير بالإسكندرية، الدعوة إلى جميع غواصين الخير بالإسكندرية، بسرعة التوجه إلى مكان سقوط الشاب المشار إليه بمنطقة لوران على طريق الكورنيش بشرق الإسكندرية.

يذكر أن الشاب تواجد للتصوير مع أصدقائه، لكن أمواج البحر كانت عالية فصدمته وسقط في البحر، مشيرًا إلى تواجد فريق كبير من غواصين الخير لإنقاذ الشاب.