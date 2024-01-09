حبس عاطلين حاولا ترويج 260 طربة حشيش في المنتزه بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، حبس عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالاتجار وحيازتهما لكمية كبيرة من مخدر الحشيش، بقصد ترويجها علي عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، "لهما معلومات جنائية"، بمزاولة نشاطهم الاجرامي تخصص فى الإتجار وترويج مخدر الحشيش على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة أول المنتزة مسرحًا لمزاولة في ذلك.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليهما أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على " 260 طربة لمخدر الحشيش وزنت 32 كيلو جرام ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامى"،.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

معاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات للاتجار في المخدرات

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور شوقي زكريا الصالحي رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائتي ألف جنيه، عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد.



ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 11215 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، بدائرة القسم.

نتائج التحقيقات

كشفت التحقيقات، أن التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات توصلت إلي قيام المتهم " م.خ.ا" عاطل، بالإتجار فى المواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه.

عقب تنفيذ القرار تم ضبطه وتفتيشه، حال كونه محرزا حقيبة، وبفض محتوياتها تبين بداخلها 250 طربة حشيش، وبتفتيش شخصه عثر على سلاح أبيض مطوة، كما عثر على هاتف محمول وسيارة بمحل الواقعة.

بمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.