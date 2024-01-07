الأحد 07 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"يعالجهم بالسحر والشعوذة".. حبس عاطل بتهمة النصب على المواطنين بالإسكندرية

عاطل
عاطل

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بالنصب على المواطنين وأنه له القدرة على العلاج عن طريق أعمال السحر متخذا من الفيس بوك إعلانا له، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على هاتفه المحمول لفحصه.

 

وألقى ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، القبض على دجالًا لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بقدرته على العلاج خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة.

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، وجود إحدى الصفحات على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يُبدي من خلالها المُعلن قدرته على القيام بعلاج المواطنين بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة عاطل، وله معلومات جنائية مسجله، مقيم بدائرة قسم العطارين، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية.

 

وبتفتيشه عُثر بحوزته على هاتف محمول مُحمل عليه الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه الإجرامى والأدوات المستخدمة فى ممارسة نشاطه الإجرامى، بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

لقدرة علي العلاج بالسحر والشعوذة حبس عاطل للنصب المواطنين بالاسكندرية نيابة العطارين

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