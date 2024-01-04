الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن المشدد 10 سنوات لسائق لاتجاره فى المواد المخدرة بالإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة  جنايات الإسكندرية، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات 

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 5598 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

ضبط المواد المخدرة

كشفت التحقيقات، إلى قيام المتهم "رن.ف" سائق، بالاتجار في المواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة العامة، وعقب تنفيذ القرار بمكان المتهم أبصرته القوة ممسكًا بيده حقيبة كبيرة الحجم تمكنت من ضبطه وبفضها عثر بداخلها علي عدد 4 اسطوانات لمخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

السجن المشدد لسائق للاتجار المواد المخدرة بالاسكندرية محكمة جنايات الإسكندرية

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