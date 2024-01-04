الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حبس عاطل متهم بالترويج لأدوية مجهولة المصدر على "فيسبوك" بالإسكندرية

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بترويج عبوات لأدوية ومنشطات مجهولة المصدر على صفحات “فيسبوك”، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات لفحصها.

إخطار برصد شخص بترويج أدوية مجهولة

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد برصد صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقوم القائم عليها بالترويج لبيع الأدوية والمنشطات المحظور تداولها "مجهولة المصدر" مقابل مبالغ مالية.

ضبط المتهم 


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد القائم على إرتكاب ذلك النشاط المؤثم عاطل، مقيم بالجيزة، عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة المنشية بمديرية أمن الإسكندرية، وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية كبيرة من عبوات المنشطات التى يتم ترويجها، وبمواجهته أقر بقيامه بالإتجار بالأدوية والمنشطات مجهولة المصدر والمحظور تداولها والترويج لها مقابل مبالغ مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.


كانت قد قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، التحفظ علي 37 صنفا من الأدوية والمستلزمات الطبية داخل مخزن بدون ترخيص بإجمالي 5839 عبوة متنوعة "مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات بقصد طرحها للبيع بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.


تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" للمستحضرات والأدوية الطبية، بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية، لقيامه بحيازة وتخزين كميات من المستحضرات والأدوية الطبية مجهولة المصدر، وغير مسجلة داخل المخزن.


توصلت التحريات أن المخزن غير مستوفى للاشتراطات الواجب توافرها في أماكن تداول وتخزين المستلزمات الطبية، تم مداهمة المخزن والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر بداخله علي 37 صنفا من الأدوية والمستلزمات الطبية بإجمالي 5839 عبوة متنوعة "مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات بقصد طرحها للبيع بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

حبس عاطل أدوية ومنشطات مجهولة الفيس بوك بالاسكندرية النيابة العامة

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