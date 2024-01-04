الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد 6 سنوات لتاجر لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة في الإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة تاجر مواشي بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 100 ألف جنيه، عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط والزمتة بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات 

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 287 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة ، بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة، بضبط المتهم " م.ل.ف" تاجر مواشي، انتقلت قوة أمنية إلي مكان تواجده وأبصرته ممسكا في يده حقيبة قماش، فتمكنت من ضبطه، اللي أن المتهم حاول الهرب، إلا أنهما تمكنا من ضبطه، وبفض محتويات الحقيبة، عثر بداخلها علي عدد 10 قطع اسطوانات لمخدر الهيروين، وكذلك عدد 25 لفافه هيروين، وميزان الكتروني ومبلغ مالي، وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والميزان لوزن المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

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