تجديد حبس عاطل روج أدوية مجهولة المصدر على فيسبوك بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بترويج عبوات من الأدوية والمنشطات مجهولة المصدر على صفحات فيسبوك، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات لفحصها.

معلومات سرية

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد برصد صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقوم القائم عليها بالترويج لبيع الأدوية والمنشطات المحظور تداولها "مجهولة المصدر" مقابل مبالغ مالية.

ضبط المتهم

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد القائم على إرتكاب ذلك النشاط المؤثم عاطل، مقيم بالجيزة، عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة المنشية بمديرية أمن الإسكندرية، وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية كبيرة من عبوات المنشطات التى يتم ترويجها، وبمواجهته أقر بقيامه بالإتجار بالأدوية والمنشطات مجهولة المصدر والمحظور تداولها والترويج لها مقابل مبالغ مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، التحفظ على 37 صنفا من الأدوية والمستلزمات الطبية داخل مخزن بدون ترخيص بإجمالي 5839 عبوة متنوعة "مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات بقصد طرحها للبيع بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" للمستحضرات والأدوية الطبية، بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية، لقيامه بحيازة وتخزين كميات من المستحضرات والأدوية الطبية مجهولة المصدر، وغير مسجلة داخل المخزن.

توصلت التحريات إلى أن المخزن غير مستوفى للاشتراطات الواجب توافرها في أماكن تداول وتخزين المستلزمات الطبية، تم مداهمة المخزن وألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر بداخله على 37 صنفا من الأدوية والمستلزمات الطبية بإجمالي 5839 عبوة متنوعة مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات بقصد طرحها للبيع بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.