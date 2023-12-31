حجز عاطل لترويجه أدوية ومنشطات مجهولة على الفيس بوك بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حجز عاطل على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بترويج عبوات من الأدوية والمنشطات على صفحات الفيس بوك مجهولة المصدر، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات لفحصها.

معلومات لضباط الأمن

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد برصد صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقوم القائم عليها بالترويج لبيع الأدوية والمنشطات المحظور تداولها "مجهولة المصدر" مقابل مبالغ مالية.

ضبط المتهم

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد القائم على ارتكاب ذلك النشاط المؤثم عاطل، مقيم بالجيزة، عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة المنشية بمديرية أمن الإسكندرية، وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية كبيرة من عبوات المنشطات التى يتم ترويجها، وبمواجهته أقر بقيامه بالإتجار بالأدوية والمنشطات مجهولة المصدر والمحظور تداولها والترويج لها مقابل مبالغ مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.