الأحد 31 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حجز عاطل لترويجه أدوية ومنشطات مجهولة على الفيس بوك بالإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حجز عاطل على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بترويج عبوات من الأدوية والمنشطات على صفحات الفيس بوك مجهولة المصدر، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات لفحصها.

معلومات لضباط الأمن 

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد برصد صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقوم القائم عليها بالترويج لبيع الأدوية والمنشطات المحظور تداولها "مجهولة المصدر" مقابل مبالغ مالية.

ضبط المتهم

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد القائم على ارتكاب ذلك النشاط المؤثم عاطل، مقيم بالجيزة، عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة المنشية بمديرية أمن الإسكندرية، وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية كبيرة من عبوات المنشطات التى يتم ترويجها، وبمواجهته أقر بقيامه بالإتجار بالأدوية والمنشطات مجهولة المصدر والمحظور تداولها والترويج لها مقابل مبالغ مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

حجز عاطل أدوية ومنشطات الفيس بوك بالاسكندرية

مواد متعلقة

السجن المؤبد للمتهمين بسرق "ميكانيكى" فى الإسكندرية

حصاد عام 2023.. إنهاء مشاريع قومية بميناء الإسكندرية

بسبب "المخدرات".. السجن المشدد 6 سنوات لعاطل وسائق بالإسكندرية

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق محل خياطة بالإسكندرية

إصابة شخصين في حريق شقة سكنية بالإسكندرية

المشدد 10 سنوات لسائقين وميكانيكي لاستيلائهم على مال عام بالإسكندرية

المشدد 6 سنوات لمستخلص جمركي بتهمة الاتجار في المخدرات بالإسكندرية

مصرع 5 من أسرة واحدة فى حريق شقة بالإسكندرية

الأكثر قراءة

عاجل.. الجيش الإسرائيلى يكشف العثور على كمية كبيرة من الأسلحة الصينية فى غزة

رسميا.. أسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزيادة في الأسواق المصرية

إجازة البنوك في رأس السنة الميلادية 2023 وإجازات شهر يناير

متوفر.. أسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزيادة الأخيرة في الأسواق

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة

حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم الأحد 31 ديسمبر 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

ماجد حبته

تطفيش الأونروا

وائل لطفي

ناصح أمين

الحسين عبدالرازق

عن دعوات مقاطعة المنتجات!

د. منى حلمى

مع "البحر" أبدأ سنة جديدة

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر

أحمد الصغير

نحو قراءة واقعية لنتائج الانتخابات الرئاسية..!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب في غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة

الجيش الإسرائيلى يعثر على أسلحة صينية فى غزة.. كيف وصلت لـ"حماس"؟