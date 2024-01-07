الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حزبا الجيل والعربى فى الإسكندرية يهنئان الأقباط بعيد الميلاد المجيد

حزبا الجيل والعربى
حزبا الجيل والعربى فى الإسكندرية يهنئان الأقباط بعيد الميلاد

زار وفد من الأمانة العامة لحزب الجيل الديمقراطي، بمحافظة الإسكندرية، السبت، كنيسة مارجرجس بغيط العنب، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بالعام الميلادي الجديد، وأعياد الميلاد المجيد.

ضم الوفد من أمانة حزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية عمر عوض مساعد رئيس الحزب والأمين العام لمحافظة الإسكندرية، وأحمد حمدى أمين التنظيم بالمحافظة، وأحمد الشيخ مساعد أمين المحافظة، ورحمة أحمد أمينة المرأة بالمحافظة، وعبد الستار عبد اللطيف من لجنة التواصل الجماهيري، وكان فى استقبال الوفد القمص داود بطرس، راعي كنيسة مارجرجس بغيط العنب، حيث أكد عمر عوض مساعد رئيس الحزب والأمين العام لمحافظة الإسكندرية أن هذا العيد هو مناسبة سعيدة لكل المصريين، فالشعب المصري نسيج واحد على مر العصور، وأن علاقات المحبة والألُفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد؛ وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين يتوارثها الأجيال.

وأضاف "عوض" ان نسيج الوطن طالما متماسك فمصر فى خير وفى امن وأمان بعيدا عن الأفكار الهدامة فكم سقطط خطط تستهدف زعزعة واستقرار الوطن بوعى المصريين مسلمين وأقباط.

كما هنأت أمانة الحزب العربي، الإخوه الأقباط بعيد الميلاد المجيد، برئاسة علاء محمد حسن، حيث حضرت الدكتورة وفاء بدر الأمين العام المساعد وعضو الهيئة العليا بالإسكندرية، الاحتفال الرسمي للطائفة الإنجيلية بقصر الدوبارة بالتحرير وحضور كل من خالد عبد الفتاح رئيس الحزب وعاطف حسان الأمين العام والدكتورة مها سيد هيئة عليا ومجدي فانوس، الاحتفال الرسمي للطائفة الإنجيلية بمصر لعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبار.

وحضر هذا الاحتفال المستشار محمود فوزي والوزراء الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ووزير الشباب أشرف صبحي والعديد من الوزارء والمحافظين وبعض مسؤولي مكتب الرئيس وبعض رجال الدين من الأزهر الشريف والنواب والدكتور طلعت عبد القوي.

حزبا الجيل والعربى فى الإسكندرية يهنئان الأقباط بعيد الميلاد المجيد
حزبا الجيل والعربى فى الإسكندرية يهنئان الأقباط بعيد الميلاد المجيد
حزبا الجيل والعربى فى الإسكندرية يهنئان الأقباط بعيد الميلاد المجيد
حزبا الجيل والعربى فى الإسكندرية يهنئان الأقباط بعيد الميلاد المجيد
حزبا الجيل والعربى فى الإسكندرية يهنئان الأقباط بعيد الميلاد المجيد
حزبا الجيل والعربى فى الإسكندرية يهنئان الأقباط بعيد الميلاد المجيد
حزبا الجيل والعربى فى الإسكندرية يهنئان الأقباط بعيد الميلاد المجيد
حزبا الجيل والعربى فى الإسكندرية يهنئان الأقباط بعيد الميلاد المجيد
حزبا الجيل والعربى فى الإسكندرية يهنئان الأقباط بعيد الميلاد المجيد
حزبا الجيل والعربى فى الإسكندرية يهنئان الأقباط بعيد الميلاد المجيد

حزبا الجيل والعربى فى الإسكندرية يهنئان الأقباط بعيد الميلاد المجيد
حزبا الجيل والعربى فى الإسكندرية يهنئان الأقباط بعيد الميلاد المجيد
حزبا الجيل والعربى فى الإسكندرية يهنئان الأقباط بعيد الميلاد المجيد
حزبا الجيل والعربى فى الإسكندرية يهنئان الأقباط بعيد الميلاد المجيد
حزبا الجيل والعربى فى الإسكندرية يهنئان الأقباط بعيد الميلاد المجيد
حزبا الجيل والعربى فى الإسكندرية يهنئان الأقباط بعيد الميلاد المجيد
حزبا الجيل والعربى فى الإسكندرية يهنئان الأقباط بعيد الميلاد المجيد
حزبا الجيل والعربى فى الإسكندرية يهنئان الأقباط بعيد الميلاد المجيد
حزبي الجيل والعربي الإسكندرية الاقباط بعيد الميلاد المجيد

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

عاجل.. االقاهرة الإخبارية: شهيدان ومصابون إثر استهداف الاحتلال لمدرسة بمخيم المغازى

إخوان كاذبون.. تفنيد رواية الإرهابية حول قانون بيع الأراضى الصحراوية للأجانب

وزير الرياضة يكشف كواليس حديث الرئيس السيسى مع كهربا خلال زيارة معسكر المنتخب

هل غدا إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية والقطاع الخاص 2024؟

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الجديدة 3 و4 و5

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

بدأت بـ صالح العارورى.. إسرائيل تُفعل "نيلى" لاغتيال قادة حماس

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة