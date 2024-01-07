زار وفد من الأمانة العامة لحزب الجيل الديمقراطي، بمحافظة الإسكندرية، السبت، كنيسة مارجرجس بغيط العنب، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بالعام الميلادي الجديد، وأعياد الميلاد المجيد.

ضم الوفد من أمانة حزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية عمر عوض مساعد رئيس الحزب والأمين العام لمحافظة الإسكندرية، وأحمد حمدى أمين التنظيم بالمحافظة، وأحمد الشيخ مساعد أمين المحافظة، ورحمة أحمد أمينة المرأة بالمحافظة، وعبد الستار عبد اللطيف من لجنة التواصل الجماهيري، وكان فى استقبال الوفد القمص داود بطرس، راعي كنيسة مارجرجس بغيط العنب، حيث أكد عمر عوض مساعد رئيس الحزب والأمين العام لمحافظة الإسكندرية أن هذا العيد هو مناسبة سعيدة لكل المصريين، فالشعب المصري نسيج واحد على مر العصور، وأن علاقات المحبة والألُفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد؛ وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين يتوارثها الأجيال.

وأضاف "عوض" ان نسيج الوطن طالما متماسك فمصر فى خير وفى امن وأمان بعيدا عن الأفكار الهدامة فكم سقطط خطط تستهدف زعزعة واستقرار الوطن بوعى المصريين مسلمين وأقباط.

كما هنأت أمانة الحزب العربي، الإخوه الأقباط بعيد الميلاد المجيد، برئاسة علاء محمد حسن، حيث حضرت الدكتورة وفاء بدر الأمين العام المساعد وعضو الهيئة العليا بالإسكندرية، الاحتفال الرسمي للطائفة الإنجيلية بقصر الدوبارة بالتحرير وحضور كل من خالد عبد الفتاح رئيس الحزب وعاطف حسان الأمين العام والدكتورة مها سيد هيئة عليا ومجدي فانوس، الاحتفال الرسمي للطائفة الإنجيلية بمصر لعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبار.

وحضر هذا الاحتفال المستشار محمود فوزي والوزراء الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ووزير الشباب أشرف صبحي والعديد من الوزارء والمحافظين وبعض مسؤولي مكتب الرئيس وبعض رجال الدين من الأزهر الشريف والنواب والدكتور طلعت عبد القوي.

حزبا الجيل والعربى فى الإسكندرية يهنئان الأقباط بعيد الميلاد المجيد

حزبا الجيل والعربى فى الإسكندرية يهنئان الأقباط بعيد الميلاد المجيد

حزبا الجيل والعربى فى الإسكندرية يهنئان الأقباط بعيد الميلاد المجيد

حزبا الجيل والعربى فى الإسكندرية يهنئان الأقباط بعيد الميلاد المجيد

حزبا الجيل والعربى فى الإسكندرية يهنئان الأقباط بعيد الميلاد المجيد

حزبا الجيل والعربى فى الإسكندرية يهنئان الأقباط بعيد الميلاد المجيد

حزبا الجيل والعربى فى الإسكندرية يهنئان الأقباط بعيد الميلاد المجيد

حزبا الجيل والعربى فى الإسكندرية يهنئان الأقباط بعيد الميلاد المجيد