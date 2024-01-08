الإثنين 08 يناير 2024
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تأجيل محاكمة المتهم في أحداث سيدي براني لجلسة 4 فبراير

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور  شوقي زكريا الصالحي رئيس المحكمة،  تأجيل محاكمة المتهم  " ع.ي.ل" في القضية رقم 278 لسنة 2023 جنايات سيدي براني مطروح، بتهمة ضرب أفضي الي موت، لاستكمال المرافعة وسماع الشهود، إلي جلسة 4 فبراير المقبل.

صدر القرار بعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد.

وقررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر، رئيس المحكمة، تأجيل أولي جلسات محاكمة  كل من " ع.س.ح" و" خ.ي.س" و" ن.ج.ر" و" خ.ف.ش" و" م.ع.خ" الي جلسة 5 سبتمبر المقبل لسماع شهود النفي وتصريح من مجلس ومدينة سيدي براني مع استمرار حبسهم، بعد اتهامهم باستعراض القوة والعنف ضد رجال الشرطة واتلاف ممتلكات عامة وقتل المجني عليه " م.ص.ع" امين شرطة، في احداث سيدي براني بمحافظة مطروح، صدر القرار بعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد.
 

وأمرت النيابة العامة بإحالة ضابط شرطة وخمسة آخرين إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبتهم عما اقترفوه من جرائم في الأحداث الواقعة بمنطقة سيدي براني بمرسى مطروح.

وتلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة براني بمحافظة مرسى مطروح، بوفاة شخص أثناء استيقاف الشرطة سيارته خلال مأموريتها الأمنية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار في المواد المخدرة، وأن الأهالي تجمهرت أمام ديوان قسم شرطة سيدي براني، إثر حادث الوفاة، مما أسفر عن وفاة أحد أفراد الأمن، وحدوث تلفيات بالممتلكات العامة.

وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها كذلك في واقعة تجمهر أشخاص بالشوارع المحيطة بديوان قسم شرطة سيدي براني؛ لاقتحامه على إثر الواقعة السابقة، وإلقائهم الحجارة على قوات الأمن دون الامتثال لمحاولات فضهم التجمهر، مما نتج عنه إصابة أربعة من القوات أثناء إلقاء القبض على المتجمهرين، وضبط ثمانية منهم قام أحدهم بدهس أحد أفراد الأمن، مما أدى لوفاته متأثرًا بإصابته، حيث انتقلت النيابة العامة لإجراء المعاينة، وتبين سرقة وتلف بعض الممتلكات العامة.


وأثبتت التحريات الأمنية مشاركة خمسة من المضبوطين في أعمال الشغب والتجمهر، وأقر أحدهم في استجواب النيابة العامة بدهسه فرد الأمن المتوفى، وثبت كذلك في التحقيقات أن المتهم المذكور له عدة سوابق جنائية، بينما أنكر الباقون مشاركتهم في تلك الأحداث، وعلى ذلك وعقب انتهاء التحقيقات ووقوفها على أدلة الاتهام قبل المتهمين جميعًا، أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

براني محكمة جنايات سيدى الإسكندرية

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