الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة سيدة صدمتها سيارة بمنطقة الجمرك فى الإسكندرية

اسعاف
اسعاف

شهدت منطقة الجمرك بالإسكندرية، إصابة ربة منزل في العقد الرابع من العمر، وحدوث تلفيات بأحد المحال التجارية لبيع العلافة، بالمنطقة، إثر وقوع حادث مروري، بسبب تصادم  سيارة أجرة بعد اختلال عجلة القيادة من يد سائقها، وتم نقل السيدة المصابة إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

وتلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بوقوع حادث سير بنطاق حي الجمرك وإصابة سيدة فى العقد الرابع من العمر.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الجمرك، رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبينت صحة البلاغ ووقوع حادث تصادم وإصابة سيدة وإحداث تلفيات بواجهات أحد المحال. 

وتوصلت التحريات إلى أن  سائق السيارة اختلت من يديه عجلة القيادة وصدم بسيدة تدعى "م.ع.ا"، 38 سنة، ربة منزل، تم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج، بعد إجراء الفحوصات اللازمة لها، بينما جرى حصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بالمحل، تم ضبط السائق والتحفظ على السيارة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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