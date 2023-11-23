إصابة شخصين صدمتهما سيارة بطريق "الإسكندرية- مطروح"

أصيب اليوم الخميس، شخصان صدمتهم سيارة بالكيلو 80 بطريق الإسكندرية مطروح حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة.

أسماء المصابين

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم " يوسف شحاتة محمد 19 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، أحمد عبد الظاهر احمد 23 سنة مصاب بجروح متفرقة بالوجه وسحجات متفرقة ".

وقام الطاقم الطبي فى مستشفى رأس الحكمة المركزي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

مصرع 6 إثر تصادم سيارة ملاكى وتريلا بطريق "الإسكندرية - مطروح"

وفى سياق أخر كان قد لقي 6 أشخاص مصرعهم، قبل شهر، في حادث تصادم سيارة ملاكى وتريلا، بالكيلو 70 بطريق "الإسكندرية - مطروح".

وقال مصدر بصحة مطروح خلال حديث سابق لـ"الدستور"، إن غرفة الطوارئ تلقت بلاغا يفيد بتصادم سيارتين فى الكيلو 70 طريق الإسكندرية مطروح، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف، وتبين أن جميع المصابين لفظوا أنفاسهم الأخيرة.

أسماء المتوفين جراء الحادث

وأشار إلى أنه تم التعرف على شخصين فقط من خلال بطاقة الرقم القومي، وهم: منى سعيد عبدالرازق 42 سنة، محمد سليمان مصطفى 41 سنة، وهناك 4 جثامين مجهولة الهوية، حيث تم التحفظ على الجثامين فى ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.