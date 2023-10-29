الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة مطروح" يتابع تقديم الخدمات الصحية بالمستشفى العام (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

 قام الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، مساء اليوم السبت، بالمرور على مستشفى مطروح العام لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث.

وبدأ وكيل صحة مطروح جولته بالمرور على قسم الأطفال وعناية الأطفال وقسم العناية الجراحية وقسم عناية الباطنة بالمستشفى لمتابعة الحالة الصحية للمرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، حيث استمع لبعض مرافقي الحالات أثناء المرور للإطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة، مؤكدًا على توفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم. 

جولات مستمرة على كافة المنشآت الصحية بمطروح

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن الجولات مستمرة على كافة المنشآت الصحية، وأنه تم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة الدورية للمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية والمرور الميداني المستمر الصباحي والمسائى. 

وفى سياق آخر، استقبل الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، فريقًا استشاريًا وزاريًا، لمتابعة وتقييم كل التجهيزات والأجهزة الطبية والبنية التحتية لمستشفى رأس الحكمة المركزي تمهيدًا لرفع كفاءتها، والتي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، لتطوير المستشفيات على مستوى الجمهورية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى. 

وقام أعضاء اللجنة بتفقد الأقسام الحرجة بالمستشفى "الاستقبال والعناية المركزة وغرف العمليات" والأقسام الداخلية بالمستشفى، ومراجعة الأجهزة الطبية وشبكة الغازات، وكذا التغذية الكهربائية والإضاءة وشبكة الإنذار والحريق والمولد الكهربي وثلاجات حفظ الموتى، وذلك برفقة ممثلي الإدارات المعنية من مديرية الصحة

وكيل
وكيل "صحة مطروح" يتابع تقديم الخدمات الصحية بالمستشفى العام
وكيل
وكيل "صحة مطروح" يتابع تقديم الخدمات الصحية بالمستشفى العام
وكيل
وكيل "صحة مطروح" يتابع تقديم الخدمات الصحية بالمستشفى العام
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