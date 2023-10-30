مصرع 6 أشخاص فى حادث تصادم على طريق "الإسكندرية - مطروح"

لقي 6 أشخاص مصرعهم، فجر اليوم، في حادث تصادم سيارة ملاكى وتريلا، بالكيلو 70 طريق "الإسكندرية - مطروح".

تصادم سيارتين في الكيلو 70

وقال مصدر بصحة مطروح لـ"الدستور"، إن غرفة الطوارئ تلقت بلاغا يفيد بتصادم سيارتين فى الكيلو 70 طريق الإسكندرية مطروح، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف، وتبين أن جميع المصابين لفظوا أنفاسهم الأخيرة.

وأشار إلى أنه تم التعرف على شخصين فقط من خلال بطاقة الرقم القومي، وهم: منى سعيد عبدالرازق 42 سنة، محمد سليمان مصطفى 41 سنة، وهناك 4 جثامين مجهولة الهوية، حيث تم التحفظ على الجثامين فى ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

وكان قد مرَّ الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، مساء السبت الماضي، على مستشفى مطروح العام لمتابعة انتظام سير العمل، والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث.

وبدأ وكيل صحة مطروح جولته بالمرور على قسم الأطفال وعناية الأطفال وقسم العناية الجراحية وقسم عناية الباطنة بالمستشفى؛ لمتابعة الحالة الصحية للمرضى، ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، حيث استمع لبعض مرافقي الحالات أثناء المرور للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة، مؤكدًا توفير كل أوجه الرعاية الطبية لهم.

وأكد وكيل وزارة الصحة فى محافظة مطروح أن الجولات مستمرة على كل المنشآت الصحية، وأنه تم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.