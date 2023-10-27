وكيل "صحة مطروح" يستقبل فريقًا وزاريًا لتقييم مستشفى رأس الحكمة المركزى

استقبل الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، فريقا استشاريا وزاريا، لمتابعة وتقييم كل التجهيزات والأجهزة الطبية والبنية التحتية لمستشفى رأس الحكمة المركزي تمهيدًا لرفع كفاءتها، والتي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، لتطوير المستشفيات على مستوى الجمهورية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

- تفقد الأقسام الحرجة بالمستشفي

وقام أعضاء اللجنة بتفقد الأقسام الحرجة بالمستشفي "الاستقبال والعناية المركزة وغرف العمليات" والأقسام الداخلية بالمستشفى ومراجعة الأجهزة الطبية وشبكة الغازات وكذا التغذية الكهربائية والإضاءة وشبكة الإنذار والحريق والمولد الكهربى وثلاجات حفظ الموتى برفقة ممثلى الإدارات المعنية من مديرية الصحة.

- التوصيات

وأوصت اللجنة برفع كفاءة شبكة الغازات والبنية التحتية بالمستشفى، بالإضافة إلى احتياج المستشفى لإنشاء قسم للحضانات والغسيل الكلوى.

- توفير سكن لائق بأطباء العناية المركزة

وأشار "سالم" إلى أنه تم توفير سكن لائق بأطباء العناية المركزة والتخدير يتناسب مع طبيعة عملهم مشددًا على ضرورة الاستخدام الجيد والحفاظ على التجهيزات الجديدة للسكن حفاظا على المال العام.

- تشكيل لجنة عاجلة لفحص المخازن

وتابع "سالم" مخازن المستشفي موجها لإدارة التموين الطبي بالمديرية بتشكيل لجنة عاجلة لفحص المخازن ولتحقيق أقصى استفادة بالتجهيزات والفرش المتواجد بالمخازن وتوزيعها على منافذ تقديم الخدمات الصحية طبقا للاحتياج.

_ تشغيل خدمات عيادة الأسنان للفترة المسائية

من جانبة قام "سالم" بالمرور على وحدة سيدى حنيش الصحية التابعة لإدارة مطروح الصحية لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية، حيث تابع مؤشرات أداء الاستقبال موجها بضرورة تقديم الخدمة الطبية اللائقة للمواطنين وتشغيل خدمات عيادة الأسنان للفترة المسائية بالوحدة نظرًا لتوافر القوي البشرية من أطباء الأسنان وحرصًا منه على رفع العبء عن المواطنين وتوفير خدمة طبية لائقة بجميع المنشآت الصحية بمحافظة مطروح.

ووجه "سالم" للإدارة الهندسية بالمديرية بسرعة اتخاذ اللازم نحو الهبوط الأرضي بجانب سور الوحدة والحالة الإنشائية لخزان المياه وللإدارات المعنية بالمديرية بالمتابعة والتواجد الفعال على رأس العمل بجميع وحدات الرعاية الأولية بالمحافظة مؤكدا أن الجولات مستمرة على كل المنشآت الصحية وأنه تم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.