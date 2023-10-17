وكيل "صحة مطروح" يتابع تقديم الخدمات ومؤشرات الأداء بمستشفى النجيلة المركزى

قام الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح بالمرور، اليوم الثلاثاء، على مستشفى النجيلة المركزى لمتابعة تقديم الخدمات الصحية وبحث احتياجات المستشفى ومتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتوافر المخزون المناسب من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث.

_ وحدة الغسيل الكلوى

وبدأ "سالم" جولته بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ وقسم العناية المركزة والحضانات ووحدة الغسيل الكلوى التى تعمل بطاقة عددية ٦ ماكينات غسيل كلوى وقسم النساء والتوليد حيث حرص على الاطمئنان على مرضى العناية المركزة ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة وتذليل اى عقبات، مشيرا إلى أنه سيتم عمل الصيانة اللازمة لعدد 11 جهاز تنفس صناعي بالمستشفى عن طريق الشركة الوكيلة قريبًا جدا.

_ مؤشرات أداء مستشفى النجيلة

وتابع “سالم”مؤشرات الأداء الخاصة بالأقسام الحرجة بالمستشفى خلال شهر سبتمبر حيث بلغ إجمالى حالات الاستقبال والطوارئ عدد 1952 حالة وعدد حالات الدخول بقسم العناية المركزة 11 حالة وعدد حالات دخول الحضانات ١٠ حالات مقدما الشكر للدكتور محمد طالب مدير المستشفى وجميع العاملين على المجهود المبذول وحثهم على بذل المزيد من الجهد من اجل تقديم خدمة طبية أفضل لأهالينا بمركز ومدينة النجيلة.

وأكد وكيل وزارة الصحة فى مطروح على أن الجولات مستمرة على كافة المنشآت الصحية وانه تم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة موضحا ان ياتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة الدورية والمستمرة للمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية والمرور الميداني الدائم الصباحي والمسائي.