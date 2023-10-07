الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل صحة مطروح يتفقد مركز السنوسية الطبي ووحدة السادات

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، يرافقه أسامة سعيد عضو إدارة التفتيش المالي والإداري جولة ميدانية مفاجأة اليوم السبت، للمرور على وحدات الرعاية الأولية "مركز السنوسية الطبي ووحدة السادات" التابعة للإدارة الصحية بمطروح للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، وتواجد القوى البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بالوحدات تزامنا مع الأجواء الغير مستقرة للطقس على محافظة مطروح.

المرور على المركز الطبي بالسنوسية

وبدأ وكيل صحة مطروح جولته بالمرور على المركز الطبى بالسنوسية متفقدًا الاستقبال، والعيادات الخارجية وتأكد من تواجد القوى البشرية على رأس العمل وكذا توفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل بالاضافة إلى متابعة عيادات تنظيم الأسرة والأسنان وقسم التعقيم ومنفذ صرف الألبان والتأكد من وجود الكميات المناسبة من الألبان للمرحلتين الأولي والثانية.

مؤشرات الأداء

‏وتابع وكيل صحة مطروح  مؤشرات الأداء الخاصة بمبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج المستحدثة بالوحدة وتلاحظ إنخفاض أعداد المترددين موجهًا للمسؤول الإعلامي للمديرية بزيادة الأنشطة الإعلامية والتوعوية والإعلان عن استحداث منفذ لتقديم خدمات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين علي الزواج؛ حرصًا على زيادة أعداد المستفيدين وتخفيف العبء وللإدارة الهندسية بالمديرية بسرعة عمل الصيانة اللازمة لأجهزة التعقيم بالمركز.

وحدة السادات الصحية بمنطقة الريفية

وتفقد وكيل صحة مطروح وحدة السادات الصحية بمنطقة الريفية حيث تأكد من تواجد القوى البشرية على رأس العمل وتوفير مستلزمات التشغيل ومؤشرات العيادات الصباحية حيث تلاحظ ارتفاع أعداد المترددين مؤكدا على أهمية تواجد الفريق الطبي بأماكن العمل والتأكد من رضا المرضى والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى، مشيرًا إلى أن مديرية الصحة قدمت ولا زالت تقدم كافة الدعم والمساندة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية بجميع مراكز المحافظة.

وكيل صحة مطروح مطروح مركز السنوسية الطبى وحدة السادات وحدات الرعاية الاولية

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