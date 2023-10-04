"صحة مطروح" تحتفل باليوم العالمى لسلامة المريض (صور)

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المريض، وذلك فى مستشفي رأس الحكمة بحضور وإشراف الدكتورة ليلى صلاح مدير إدارة الجودة، والدكتور محمد النعناعي مدير مستشفى رأس الحكمة وأعضاء إدارة الجودة بالمديرية والمستشفيات والإدارات.

_ تقديم التوعية والتثقيف للفرق الطبية

وتضمنت الفعاليات اليوم تقديم التوعية والتثقيف للفرق الطبية والعاملين بمبادئ الحفاظ علي سلامة المريض، وما يتضمنه من إجراءات تحقق السلامة للمريض ولمقدمي الخدمة الطبية، كما تمت مراجعة مؤشرات سلامة المريض بالأقسام.

_ الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المريض

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المريض قدم الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتور اسلام عساف وكيل مديرية الصحة بمطروح الشكر لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية على جهودهم المتواصلة، وتفانيهم في حماية حياة المرضى وتقديم أفضل خدمات صحية ممكنة.

يأتى ذلك في إطار الحرص على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى من خلال التزام التدابير الوقائية والتعاون مع الطاقم الطبي لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين، حيث إن سلامة المريض هي مسئولية مشتركة، ونحن نعمل جميعًا من أجلها.

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