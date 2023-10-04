وكيل "صحة مطروح" في جولة مفاجئة بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية

قام الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الاربعاء، بالمرور المفاجئ علي مستشفى التوليد والصحة الانجابية وذلك لمتابعة إنتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للاطقم الطبية ومدي توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته.

_ متابعة العمل داخل مستشفى النساء

وتفقد وكيل صحة مطروح العيادات الخارجية وقسم الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة وكشك الولادة والقسم المجانى متابعا الإجراءات التمريضية والطبية للمرضى والمقدمة من الفريق الطبى والتأكد من مناظرة المرضى من الأطباء وتسجيل التطورات بالسجل الخاص للمريضة أثناء تقديم الخدمة الطبية وفقًا لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي والوقوف على مدى جاهزية المستشفى والأطقم الطبية لاستقبال والتعامل مع حالات الطوارئ.

_ إحالة المتغيبين عن العمل للتحقيق

وأثناء المرور تلاحظ غياب بعض العاملين بالمستشفى دون سند قانوني وتم إحالتهم للتحقيق العاجل بديوان عام المديرية.

ووجه وكيل وزارة الصحة لإدارة المستشفى بحث معوقات التشغيل للعمل على حلها مع الإدارات المعنية بالمديرية وبصفة عاجلة حيث حرص على تفقد أعمال النظافة بغرف الكشف بالاستقبال والعناية المركزة واماكن متفرقة بالمستشفى وتلاحظ تحسن ملحوظ بمستوى النظافة بتلك الاماكن



_ تقديم كافة الرعاية الطبية والنفسية للمرضى وذويهم



وتفقد "سالم" بنك الدم التخزينى بالمستشفى للتأكد من توافر فصائل الدم ومشتقاته مؤكدا علي توفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم مشددا على الطاقم الطبى والعاملين بضرورة تقديم كافة الرعاية الطبية والنفسية للمرضى وذويهم من أجل تقديم خدمة طبية أفضل لمواطنى وزائرى مطروح

ياتى ذلك استمرارًا للجولات الميدانية التي يجريها وكيل وزارة الصحة بمطروح والتى تأتى تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف المرور الدوري علي جميع المنشأت الصحية.