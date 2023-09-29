وكيل "صحة مطروح" يتابع تقديم الخدمات الطبية بمستشفى الضبعة المركزى

تفقد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الجمعة، مستشفى الضبعة المركزي للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتجول وكيل صحة مطروح في جميع الأقسام بالمستشفى بداية من الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والقسم الداخلى والوقوف على جاهزية جميع الأقسام لاستقبال المرضى؛ حيث تابع مؤشرات أداء القسم الداخلي خلال شهر سبتمبر ووجه بضرورة العمل على زيادة المؤشرات.

مراجعة بروتوكولات العمل الخاصة بالأدوية وصرف المضادات الحيوية

كما قام وكيل صحة مطروح بمراجعة بروتوكولات العمل الخاصة بالأدوية وصرف المضادات الحيوية، وكذلك التأكد من تطبيق سياسات مكافحة العدوى ومتابعة تنفيذ المعايير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتم التنسيق على إرسال عربة كل يومين للتخلص من الصرف الزائد بالمستشفى.

وتأكد من انضباط الأطقم الطبية وباقي العاملين في المستشفى، واستطلع آراء المرضى وذويهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث، موضحا أن مستشفى الضبعة المركزى تخدم عدد كبير من المواطنين إضافة إلى موقعها الاستراتيجى لاستقبال الحوادث والطوارئ.