وكيل "صحة مطروح" يبحث مع "الطب الوقائي" خطط الارتقاء بالمستوى الصحي

عقد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، اجتماعًا موسعًا لقطاع الطب الوقائي بمطروح بحضور الدكتور إبراهيم الدمرداش، مدير عام الطب الوقائي، ومديري الإدارات الفنية بالطب الوقائي.

بحث الاجتماع انتظام سير العمل ومتابعة تنفيذ الأعمال الجارية، وتجهيز الخطط للارتقاء بالمستوى الصحى، وتنشيط منظومة الطب الوقائي، والسعي نحو تقديم خدمة طبية أفضل لأهالي المحافظة.

وأوضح وكيل صحة مطروح، أنه تم مناقشة ملاحظات تقارير مرور الإدارات الفنية بالمديرية إلى جانب تفعيل المهام الإشرافية لفرق الإشراف بمختلف الإدارات والوحدات الصحية.

وأضاف وكيل صحة مطروح، أنه تم أيضًا مناقشة أعمال مبادرات رئيس الجمهورية ومراقبة الأغذية والتطعيمات ومنافذ الألبان ومكافحة الأمراض المعدية وناقلات الأمراض والترصد وأعمال الحجر الصحي.

وضع خطة تصحيحية

أكد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة، أنه تم وضع خطة تصحيحية لجميع الملاحظات وفقًا لتقييم مؤشرات الآداء علاوة على تفعيل دور طبيب أول المراكز والوحدات ومفتشى الصحة.

وأشار وكيل صحة مطروح، إلى أن مديرية الصحة قدمت ولا زالت تقدم كل سبل الدعم والمساندة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية لتقديم الخدمات الصحية على الوجه اللائق.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بضرورة المتابعة الدورية لكل ما يخص المنظومة الصحية.