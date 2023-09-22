الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بقوة 244 سريرًا.. صحة مطروح تبحث سبل التشغيل الأمثل للمستشفى العام

جانب من الحدث
جانب من الحدث

بحث الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، مع الدكتور صبري شعبان مدير مستشفى مطروح العام، سبل التشغيل الأمثل للمستشفى في المرحلة القادمة بقوة 244 سرير بالأقسام الداخلية.

بحث سبل وأولويات الدعم لمستشفى مطروح العام

جاء ذلك بحضور مديرى الإدارات الإدارية والفنية بالمديرية، لبحث سبل وأولويات الدعم للمستشفى في المرحلة القادمة خاصة بعد قرب انتهاء خطة التأمين الطبي للساحل الشمالي.

رفع جودة الخدمات الصحية

وقال وكيل وزارة الصحة إن اللقاء شمل توطيد ودعم العلاقات بين الإدارات المختلفة بالمديرية وإدارة المستشفى العام وشرح الرؤية المستقبلية للمديرية والتي ستنفذ على أرض الواقع بمستشفى مطروح العام لتقديم الخدمات الطبية المتميزة والمقدمة لأبناء المحافظة، مؤكدًا ضرورة التكاتف المستمر بين الجميع وخاصة رؤساء الأقسام الطبية بالمستشفى والفريق الطبي والخدمات المعاونة لرفع جودة الخدمات الصحية بالمحافظة من خلال المستشفى الأم.

تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة

وأكد وكيل وزارة الصحة فى محافظة مطروح خلال الاجتماع على أهمية التخطيط السليم من جميع الإدارات لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وتحقيق مستهدفات وتطلعات المواطنين والتي تأتي اتساقًا مع التوجهات الوطنية بتعزيز إجراءات الحماية الصحية وتحسين مؤشرات الخدمة الطبية.

دعم مستشفي مطروح العام

واستعرض الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة في محافظة مطروح موقف أطباء التخصصات النادرة وخاصة أطباء العناية المركزة ومن المتوقع دعم مستشفي مطروح العام بعدد من الأطباء بذات التخصص خلال الأسبوع الأول من أكتوبر القادم.

تقدم كافة سبل الدعم لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية

وأشار وكيل وزارة الصحة فى محافظة مطروح إلى أن مديرية الصحة قدمت ولا زالت تقدم كافة سبل الدعم والمساندة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية وخاصة مستشفيات القطاع العلاجي لتقديم الخدمات الصحية على الوجه اللائق.

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