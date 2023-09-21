الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وكيل صحة مطروح يتفقد وحدة وادى الرمل ويوجه بحملات توعية مكثفة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أجرى الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، جولة ميدانية اليوم الخميس؛ للمرور على وحدة الرعاية الأولية "وحدة وادي الرمل" التابعة للإدارة الصحية بمطروح للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، وتواجد القوى البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بالوحدات.

تفقد الوحدة الصحية 

وتفقد وكيل صحة مطروح الاستقبال وعيادة الأسنان وتنظيم الأسرة، والمعمل والصيدلية وتأكد من تواجد القوى البشرية على رأس العمل وكذا توفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل وأثناء المرور تلاحظ عدم توافر مستلزمات الحشو البسيط بوحدة الأسنان موجهًا مدير الوحدة وطبيب الأسنان بضرورة المتابعة وطلب الإحتياجات من الإدارات الفنية بالمديرية.

وتفقد "سالم" معمل الدرن وتأكد من توافر المستلزمات ودقة التسجيل فى السجلات الخاصة بالمعمل والتذاكر ومعمل المخدرات وتأكد من توافر المستلزمات ودقة نتائج التحاليل والحالة الفنية لجهاز تحليل المخدرات موجهًا إدارة المعمل المشترك وإدارة التموين الطبي، بسرعة إنهاء الإجراءات.

حملات توعوية 

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح ضرورة عمل حملة دعائية وتوعوية بالخدمات المقدمة بالمعمل المشترك لخدمة المواطنين، مشددًا على أنه لن ولم يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية للمقصرين أو المتغيبين عن العمل بالمنشآت الصحية.

وأشار وكيل صحة مطروح، إلى أهمية تواجد الفريق الطبي بأماكن العمل والتأكد من رضا المرضى والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير كل أوجه الرعاية الصحية للمرضى، مؤكدًا أن مديرية الصحة قدمت وما زالت تقدم كل الدعم والمساندة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية بجميع مراكز المحافظة.

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