الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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عاجل.. "القاهرة الإخبارية": أنباء حول اغتيال قيادي كبير فى حماس برفح الفلسطينية

قصف إسرائيلى
قصف إسرائيلى

أعلنت “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، وجود أنباء حول اغتيال قيادي كبير في حركة حماس في رفح الفلسطينية والمقاومة تنفي ذلك.

رفض الهدنة 

وكان قد قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الإثنين، إنه بالرغم من قبول حركة المقاومة الفلسطينية حماس بالعرض المصري- القطري للهدنة، إلا أن مناورات إسرائيل تشير إلى نواياها السيئة.

وطالب أبو الغيط، في تغريدة على حسابه بموقع إكس- تويتر سابقًا- مجلس الأمن وبشكل خاص الولايات المتحدة والدول الغربية الداعمة لإسرائيل بتحمل مسئولياتها، وكبح جماح قوة الاحتلال، للحيلولة دون المزيد من تأزيم الموقف، مضيفًا: "فالمدنيون الفلسطينيون هم من يدفع الثمن".

القاهرة الإخبارية اغتيال قائد من حماس قناة القاهرة الإخبارية نبأ عاجل

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