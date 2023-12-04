الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتشال جثة شاب غرق بترعة مشروع ناصر غرب الإسكندرية

غريق مشروع ترعة ناصر
غريق مشروع ترعة ناصر

تمكنت فرق الإنقاذ النهري التابعة لأمن الإسكندرية، بالاشتراك مع غواصين الخير، من انتشال جثة غريق ترعة مشروع ناصر والتي لقي مصرعه بالقرب من قرية مصطفى إسماعيل وجرفته المياه غربي الإسكندرية، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

ظهور الجثة على سطح المياه

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير، إنه تم انتشال الجثة بالتعاون مع قوات الإنقاذ النهري وذلك بعد ظهورها على سطح المياه.


وكان اللواء خالد البروى، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق شاب في العقد الرابع من العمر بترعة مشروع ناصر بين قرية مصطفى إسماعيل ومحطة 4 أثناء استقلاله تروسيكل وجرفته الأمواج.

 

وانتقل إلى موقع البلاغ ضباط الشرطة وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف، وتبين من الفحص غرق شاب يدعى حمدي سالم سليم، 40 سنة، في المنطقة المشار إليها.

 

وجرى الدفع بعدد من الغواصين رفقة فريق الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الشاب الغريق، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


 

انتشال جثة شاب بترعة مشروع ناصر غرب الاسكندرية الإنقاذ النهري لأمن الإسكندرية

مواد متعلقة

ضبط سكر مجهول وسجائر بدون مستندات فى حملات تموينية بالإسكندرية

ضبط 34 طن سكر في حملة تموينية بالإسكندرية

حملة تموينية لضبط المخالفات التموينية والتحفظ على 18180 سيجارة بالإسكندرية

وقفة احتجاجية للمحامين بالإسكندرية وحرق العلم الإسرائيلى (صور)

تظاهرة بالآلاف تهتف بـ"تفويض الرئيس السيسى" فى القضية الفلسطينية بالإسكندرية (صور)

بمسجد المرسى أبى العباس.. المواطنون بالإسكندرية يؤدون صلاة الغائب على شهداء فلسطين

تموين الإسكندرية يشن حملات لضبط الأسواق والمخابز المخالفة

تموين الإسكندرية: ضبط محل لبيعه خمورًا مجهولة المصدر دون تصريح

الأكثر قراءة

مفاجآت مرعبة.. ماذا وجدت إسرائيل داخل شبكة أنفاق حماس فى غزة؟

هل أيام الانتخابات الرئاسية إجازة رسمية للمدارس في مصر؟

القبض على "كروان مشاكل" بطل فيديو المطبخ الفاضح

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

أسبوع الإثارة في الدوري الإنجليزي.. الصحف العالمية تتناول فرحة كلوب وغضب هالاند

أخبار الظهيرة| دبابات الاحتلال تتوغل فى جنوب غزة.. ووثيقة سرية إسرائيلية تكشف خطة نتنياهو لإبادة الفلسطينيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعا عن غزة!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة