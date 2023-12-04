انتشال جثة شاب غرق بترعة مشروع ناصر غرب الإسكندرية

تمكنت فرق الإنقاذ النهري التابعة لأمن الإسكندرية، بالاشتراك مع غواصين الخير، من انتشال جثة غريق ترعة مشروع ناصر والتي لقي مصرعه بالقرب من قرية مصطفى إسماعيل وجرفته المياه غربي الإسكندرية، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

ظهور الجثة على سطح المياه

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير، إنه تم انتشال الجثة بالتعاون مع قوات الإنقاذ النهري وذلك بعد ظهورها على سطح المياه.



وكان اللواء خالد البروى، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق شاب في العقد الرابع من العمر بترعة مشروع ناصر بين قرية مصطفى إسماعيل ومحطة 4 أثناء استقلاله تروسيكل وجرفته الأمواج.

وانتقل إلى موقع البلاغ ضباط الشرطة وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف، وتبين من الفحص غرق شاب يدعى حمدي سالم سليم، 40 سنة، في المنطقة المشار إليها.

وجرى الدفع بعدد من الغواصين رفقة فريق الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الشاب الغريق، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



