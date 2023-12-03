البحث عن جثه شاب غرق في ترعة مشروع ناصر غرب الإسكندرية

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية وقوات الإنقاذ النهري، بلاغا يفيد بغرق شاب بترعة مشروع ناصر بالقرب من قرية مصطفى إسماعيل وجرفته المياه غربي الإسكندرية، وتم تكثيف جهود البحث بالتعاون مع الغطاسين المتطوعين، اليوم للعثور على الجثمان وانتشاله، وتم تحرير محضر بالواقعة.

بلاغ بغرق شاب

تلقى اللواء خالد البروى، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق شاب في العقد الرابع من العمر بترعة مشروع ناصر بين قرية مصطفى إسماعيل ومحطة 4 أثناء استقلاله تروسيكل وجرفته الأمواج.

وعلى الفور انتقل إلى موقع البلاغ ضباط الشرطة وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف، وتبين من الفحص غرق شاب يدعى حمدي سالم سليم، 40 سنة، في المنطقة المشار إليها.

الدفع بفرق الانقاذ

علي الفور تم الدفع بعدد من الغواصين رفقة فريق الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الشاب الغريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا بشاطئ الكنارى بالعجمي هانوفيل، أثناء نزوله مياة البحر للاستحمام، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان ومسؤولي الشاطئ عن الواقعة.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغا من مسئولي شواطيء العجمي، بغرق أحد الأشخاص بشاطئ كناري بالهانوفيل، علي الفور انتقل قوة امنية بصحبه قوات الإنقاذ وعدد من الغواصين المتطوعين.

وبالمعاينة والفحص تبين غرق المدعو كمال محمد حسن كمال، 20 سنة، من محافظة الشرقية قرية الجعفرية، عقب نزوله لمياه البحر في الساعه التاسعه صباحا، رغم رفع الرايات الحمراء ومنع نزول البحر، وجري انتشاله منذ قليل، تحرر محضر بالواقعه واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.