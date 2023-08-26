انتشال جثمان غريق شاطئ أبويوسف غرب الإسكندرية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، بالتعاون مع "غواصي الخير" من انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقًا، أمس الجمعة، أثناء نزول البحر بشاطئ "الروضة الخضراء" بمنطقة أبويوسف غرب المدينة، بعد أن جرفه التيار، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

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غرق شاب في شاطئ العجمي

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد ياسر القطان، مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بتعرض شاب للغرق بأحد الشواطئ بمنطقة العجمي.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى الشاطئ المُشار إليه، وبالمعاينة والفحص تبيَّن غرق المدعو كرم زكريا جاد، 24 سنة، عقب نزوله البحر في الشاطئ المشار إليه، بعدما جرفته الأمواج ولم يعثر على جثمانه.

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انتشال جثة غريق أبويوسف

من جهته، قال إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير بالإسكندرية، إنه جرى الدفع بعدد من الغواصين رفقة فريق الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الشاب الغريق، وتمكنوا من انتشال الجثة في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، وتم نقلها إلى المستشفى بسيارة الإسعاف، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة.

وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات، والتي قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها، لبيان سبب الوفاة وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية التصريح بدفن جثمان شاب لقي مصرعه غرقًا بترعة مشروع ناصر أمام قرية 21 غرب المدينة بعد توقيع الكشف الطبي عليها، لبيان سبب الوفاة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان حول الحادث.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق شاب في العقد الرابع من العمر بترعة مشروع ناصر أمام قرية 21 بغربي المحافظة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث رفقة قوات الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الواقعة.