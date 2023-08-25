جهود مكثفة لانتشال جثمان شاب غرق بشاطئ «أبو يوسف» غرب الإسكندرية

لقى شاب مصرعه غرقًا، بشاطئ "الروضة الخضراء" في العجمي غرب الإسكندرية، فيما تبحث قوات الإنقاذ عن الجثمان لانتشاله.

وأوضح إيهاب المالحي، قائد فريق “غواصين الخير” المتطوعين، أنه تلقى بلاغا، مساء اليوم الجمعة، يفيد بـغرق شاب يدعى “كرم زكريا جاد، 24 سنة” مقيم بمحافظة القليوبية.

وتابع أنه ناشد الغواصين بسرعة الوصول لمكان الغرق، حيث تم تجهيز فريق كبير من غواصين الخير بالعجمي والساحل الشمالي للتوجه مع صباح اليوم للشاطئ للبحث عن الجثمان وانتشتاله خال ظهوره، بالتعاون مع رجال الإنقاذ النهري.

استقرار حالة البحر ورفع الراية الخضراء



وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عن استقرار حالة البحر و الأمواج بكافة الشواطئ اليوم مشيرة أن حيث جميع الشواطئ بالقطاعين الشرقى و الغربى رفعت الرايات الخضراء.



تعليمات السلامة بالبحر المفتوح

وللحد من حالات الغرق، وسلامة المواطنين يجب اتباع عدة تعليمات على الشواطئ وخاصة شواطئ البحر المفتوح بالعجمي والساحل الشمالي.

- قراءة تعليمات السلامة على الشاطئ.

-الاستعلام من المنقذين المتواجدين بجميع الشواطئ عن المكان الآمن للنزول والسباحة فيه.

- الإلتزام بالعلامات الإرشادية أو الرايات بألوانها المختلفة المعروفة دوليًا( الحمراء- الصفراء- الخضراء)

-نزول البحر في وقت تواجد الإنقاذ المتعارف عليه على الشواطئ وهو من الشروق إلى الغروب من السابعة صباحا حتى السابعة مساءً

-عدم نزول البحر خلال ارتفاع الأمواج.

-اتباع تعليمات المنقذ حتى في حالة استقرار البحر .