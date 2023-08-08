بعد 3 كيلو من مكان الغرق.. انتشال غريق سيدي كرير بالإسكندرية

تمكنت قوات الإنقاذ وفريق غواصين الخير المتطوعين، منذ قليل من انتشال جثمان غريق سيدي كرير الشرقي غرب الإسكندرية، بعد محاولات بحث استمرت منذ مساء أمس، وتم ظهور الجثمان على بعد 3 كيلو من مكان الغرق.



وقال الكابتن إيهاب المالحي قائد فريق غواصين الخير المتطوعين، إن جثمان الغريق ظهر بعد مكان الغرق بحوالى 3 كيلو، موجهًا الشكر لفريق غواصين الخير الذي شارك في عمليات البحث عن الجثمان بعدد 11 غواصا أمس واليوم.

وتعود الواقعة إلى مساء أمس عندما تلقت غرفة عمليات فريق غواصين الخير المتطوعين، بلاغًا بغرق شاب يدعى بشار محمود ابراهيم، 16عامًا، بشاطئ كرير الشرقى أمام شارع السنترال- الكيلو 35.

وناشد الكابتن إيهاب المالحي قائد الفريق عقب تلقي البلاغ، غواصين الخير وخاصة غواصين الإسكندرية، بسرعة الوصول لمكان الغرق، للبحث عن الجثمان، داعيًا الله بظهور جثمان الغريق فى أقرب وقت، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.