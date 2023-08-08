ارتفاع حالات الغرق.. إنقاذ شخصين وغرق 2 آخرين بالساحل الشمالي

شهد شاطئ إحدى القرى السياحية غرب مدينة الإسكندرية، اليوم، غرق 4 شباب، حيث تم إنقاذ إثنين منهم ووفاة إثنين آخرين جراء الغرق.

وقال الكابتن إيهاب المالحي قائد فريق غواصين الخير المتطوعين، إنه تم وصول بلاغ خلال عمليات البحث عن غريق سيدي كرير، بغرق 4 أفراد بجوار قرية فينوس1، وتم من خلال منقذي الشاطئ إنقاذ 2منهم وتم إنتشال جثماني آخرين على الفور.

وأضاف المالحي لـ"الدستور"، أن البحث مازال جاريًا عن غريق سيدي كرير الكيلو 35 غرب الإسكندرية، حيث يتواجد الآن 7غواصين، كما هناك 4 غواصين في الطريق لموقع الغرق للدعم والبحث عن جثمان الغريق.

وكانت قد أعلنت شواطئ الإسكندرية اليوم رفع الراية الحمراء التحذيرية على شواطئ القطاع الغربي، وبعض شواطئ القطاع الشرقي، وذلك لأضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج.

وأشارت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية في بيان اليوم، أن شواطئ القطاع الغربي رفعت الراية الحمراء، كما شهدت شواطئ القطاع الشرقي رفع الرايات بين الحمراء والخضراء فى الشواطئ التى اكتملت بها حواجز الأمواج.

وأصدر الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ عدة تعليمات تهدف إلى رفع درجة الوعى عند المصطافين، لحفاظ المواطنين على أرواحهم وأنفسهم وهي:

1-إتباع تعليمات المنقذين.

2-أسبح في المنطقة التي يوجد بها المنقذ.

3- إقرأ التعليمات الموضحة بلوحة الإرشادات المتواجدة بالشواطئ.

4- عدم نزول المياه لمن لا يعرف العوم، وفي هذه الحالة يجب أن يكون معك مرافق أو صديق يجيد السباحة.

5- ارتدي سترة النجاة "اللايف جاكيت" في حالة عدم إجادة السباحة.

6- تعلم المهارات الاساسية للإنقاذ لإنقاذ نفسك أو غيرك.

7- راقب اطفالك جيدا على الشاطئ وداخل البحر

8- لا تستخدم اطواق النجاة في الرياح القوية والأمواج العالية لانها يمكن أن تجذبك اكتر داخل البحر .

9- لا تقفز من أماكن عالية لخطورة القفز من ارتفاع عالي في المياه.

10- إذا رأيت شخص في خطر، ولا تستطيع مساعدته، اطلب المساعدة من المنقذ واتصل بالإسعاف علي رقم 123 عند اللزوم.

11-في حالة وجود تيار ساحب يجب عدم السباحة عكس التيار اتجاه الشاطئ حتي لا تفقد قوتك سريعا و السباحة باتجاه موازي للشاطئ يمينا أو يسارا.

