الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتشال جثة غريق ترعة مشروع ناصر غرب الإسكندرية

غرق
غرق

تمكنت قوات الإنقاذ النهري التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، من انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقًا بترعة مشروع ناصر أمام قرية 21 غرب المدينة، بعد ظهور الجثة قبل قليل، طافية على سطح الماء، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة التحقيقات.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من  شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق شاب في العقد الرابع من العمر بترعة مشروع ناصر أمام قرية 21 بغربي المحافظة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث رفقة قوات الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الواقعة.

وبالمعاينة والفحص، تبيَّن غرق شاب يُدعى "أحمد عبدالكريم" - 35 سنة، في مشروع ناصر أمام قرية 21، وعلى الفور، وجّه  الدعوة للمشاركة من غواصين الخير وخاصة غواصين الخير في محافظتيِّ الإسكندرية والبحيرة إلى موقع الحادث لبدء رحلة البحث عن الجثمان.

من جهته، قال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين، إن جثمان الغريق ظهر منذ قليل على سطح الماء وذلك عقب ساعات من الغرق، حيث أن الغريق سقط مساء أمس في ترعة مشروع ناصر.

وأضاف لـ"الدستور"، أنه عقب إبلاغ الفريق بحالة الغرق، تحرك مجموعة من غواصين الخير للبحث عن الغريق مع رجال الإنقاذ النهري، مشيرًا إلى أن حالات الغرق في مشروع ناصر تظهر سريعًا بسبب انخفاض عنق المياه الذي يصل لمترين ونصف فقط، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

الإنقاذ النهري العقد الرابع من العمر انتشال جثة غريق جثمان شاب سيارة الإسعاف

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