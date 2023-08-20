الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الإنقاذ النهرى تعثر على جثمان شاب غرق فى بالإسكندرية

غرق
غرق

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الإسكندرية، من انتشال جثمان شاب غرق أمس ببحيرة مشروع ناصر الكائنة أمام قرية 21 بغربي محافظة الإسكندرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق شاب في ترعة مشروع ناصر أمام قرية 21 بغربي المحافظة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث رفقة قوات الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الواقعة.

من جانبه قال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير بالإسكندرية، أنه تم العثور على غريق بحيرة ناصر وهي شاب يدعى أحمد عبدالكريم القذافي مرعى الفرجاني، 35 سنة، بعد غرقه أمس وأن قوات الإنقاذ النهري بدأت رحلة البحث عن الجثمان، فور ورود البلاغ حتى اليوم، مشيرًا أنه فور تلقيه إشارة بغرق شاب فى مشروع ناصر، فإنه وجه الدعوة إلى غواصي الخير، خاصة غواصي الخير فى محافظتي الإسكندرية والبحيرة إلى موقع الحادث لبدء رحلة البحث عن الجثمان.

وأشار قائد غواصي الخير بالإسكندرية، إلى أن الجثمان ظهر على سطح المياه منذ قليل وجرى انتشاله وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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