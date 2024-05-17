الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تاجر خردة يقتل زميله بسبب الفلوس فى كرداسة

حادث طعن - آرشيفية
حادث طعن - آرشيفية

نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة في كشف ملابسات واقعة مقتل تاجر خردة في مركز كرداسة وضبط مرتكب الواقعة، بعد أن تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات بدائرة المركز باستقبالها جثة شخص مجهول وبها جروح طعنية.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة عن تحديد هوية المتوفى (تاجر خردة- مقيم بدائرة المركز)، وأن وراء ارتكاب الواقعة (تاجر خردة آخر- مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب قيام المتوفى بالاستيلاء منه على مبلغ مالي، وعند مطالبته باسترداد المبلغ حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليه بسلاح أبيض فأحدث إصابته التي أودت بحياته وأرشد عن الأداة المستخدمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث الجيزة مقتل تاجر خردة مركز كرداسة جثة شخص مجهول مديرية أمن الجيزة

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