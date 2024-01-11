حبس عامل قتل مديره في الإسكندرية لخلافات العمل

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل مديره بسبب خلافات بينهما علي العمل، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على "السكين" المستخدم في الواقعة وكاميرات المراقبه بمحيط المكان لفحصها، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

بلاغ بوفاة شخص

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد بورود بلاغ من أحد المستشفيات باستقباله مسئولًا عن قاعة للمناسبات مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر باليد وجروح متفرقة بالجسم.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم الي مكان البلاغ، وبسؤال المُصاب اتهم عاملًا بذات القاعة بالتعدى عليه بسلاح أبيض سكين كانت بحوزته، ما أدى لحدوث إصابته المُشار إليها لخلافات العمل بينهما، وعقب سؤال المُصاب توفى بالمستشفى مُتأثرًا بإصابته.

وعقب تقنين الإجراءات، تم عمل كمن وألقي القبض على مرتكب الواقعة، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات بينهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.



كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى، رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق توك توك بالسجن لمدة 7 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة وذلك بعد اتهامه بضرب اقضي الي موت زميله سائق توك توك بسبب خلافات سابقة بينهما، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبد الرحيم على مرسى، والمستشار محمد سامح عبد الكريم والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي.