السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس عاطل قتل صديقه بسبب المزاح في الإسكندرية

محكمة
محكمة

قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل صديقه بسبب المزاح بينهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة بمكان الواقعة والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، يفيد بورود بلاغ من أحد المستشفيات باستقبال عاطل مُصاب بجرح طعني وتوفي أثناء إسعافه.

ضبط المتهم

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم، وبالمعاينة والفحص، تبيَّن حدوث مشاجرة بين المجني عليه وبين عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم بسبب المزاح على إثرها تعدى خلالها الأخير على المجني عليه بسلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعمل كمين للقبض على المتهم وضبط الأداة المستخدمة، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بسبب المُزاح، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأُخطِرَت النيابة العامة التحقيقات.

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