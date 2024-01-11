نشاط بحركة الملاحة البحرية.. ميناء الإسكندرية يستقبل 151 ألف طن سلع استراتيجية

شهدت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، نشاطا ملحوظا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتم دخول وخروج 14 سفينة في 24 ساعة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 36 سفينة، أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل، كما تم تداول 1664 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الصادر والوارد حيث بلغت نسبة الحاويات الصادر من الإجمالي 45% تقريبًا.

تداول 151.5 ألف طن تقريبا

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 151.5 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

الالتزام بإجراءات التأمين

وقد وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره وكذا متابعة الرصدات الجومائية والتأكد من حالة الجو وسلامة الملاحة.

كانت قد أعلنت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، عن استمرار فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية حتى الآن، لليوم الثاني، بالتزامن مع نوة "الفيضة الكبرى" وسقوط امطار غزيرة دون التأثير علي عملية الشحن والتفريغ.

رفع درجات الاستعداد

ومن جانبه وجه الربان نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

كانت قد شهدت محافظة الإسكندرية، سقوط أمطار في أنحاء متفرقة من المحافظة، بالتزامن مع نوه "الفيضة الكبرى" ومن المتوقع أن تشتد خلال الساعات المقبلة على كل الأنحاء.



وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، من خلال آخر تحديثات صور الأقمار الصناعية، إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من محافظة الإسكندرية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة على بعض المناطق.