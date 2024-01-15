التصريح بدفن جثة طالب لقي مصرعه أسفل عجلات ترام الإسكندرية

قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع وإصابة طالبين إثر سقوطهما أسفل عجلات الترام، مما تسبب في توقف حركة الترام، وسؤال شهود العيان حول الواقعة والمصاب، والتصريح بدفن جثة الطالب المتوفي بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

مصرع طالب وإصابة آخر فى حادث ترام

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سير على طريق ترام الإسكندرية، بمنطقة جاكليس، مما تسبب في مصرع وإصابة طالبين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الرمل أول، ورجال الحماية المدنية وسيارتي إسعاف وتبين صحة الواقعة، وبسؤال شهود العيان، قرروا بأن عدد من الطلاب كان يستقلون عربات الترام من الخلف وآخرين على السوست والكتل الحديدية فسقطا طالبين نتيجة اختلال ونزل تحت عجلات الترام التي دهسته، فيما أصيب طالب أخر.



نقل المتوفي إلى المشرحة



جرى نقل الطالب المصاب إلى المستشفى وتم نقل الطالب المتوفي إلى المشرحة، بينما تم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية وحركة الترام، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.



كانت قد قرر المستشار أشرف المغربى، المحامى العام لنيابات المنتزه، حبس لص 4 أيام على ذمة التحقيق، تسبب في وفاة طالب دهسا أسفل عجلات قطار أبو قير بمحطة الظاهرية أثناء مساعدة صديقه فى الإمساك به عقب سرق هاتفه المحمول.



تلقى اللواء سامي، غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بمصرع شاب أسفل عجلات قطار أبو قير بمحطة الظاهرية، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.



وتبين من الفحص سقوط المدعو عبدالرحمن إمام، 17 سنة، طالب، مقيم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أسفل عجلات القطار، ووفاته.



وبسؤال صديقه أحمد محمد بدر الدين، 17 سنة، طالب، مقيم بذات العنوان، قرر أنهما كانا فى زيارة إلى الإسكندرية، وأثناء استقلالهما قطار أبو قير بمحطة الظاهرية، سرق شخص هاتفه المحمول.



وأضاف صديق المجنى عليه فى التحقيقات أن صديقه حاول النزول من القطار، لمساعدته فى الإمساك باللص إلا أنه سقط أسفل العجلات، ولقى مصرعه.



وتمكن ضباط المباحث من تحديد هوية المتهم بسرقة الهاتف المحمول، وتبين أنه يدعى أحمد.ع.ف، 23 سنة، عاطل، وتم القبض عليه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.