15 سنة سجن لعاطل هتك عرض طالبة في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور شوقي زكريا الصالحي، وعضوية المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد، بمعاقبة عاطل بالسجن 15 عامًا غيابيًا وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بهتك عرض طالبة.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 12741 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الجمرك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، ببلاغ من والدة المجني عليها، بتعدي المتهم على نجلتها.

وتبين من التحقيقات، أن التحريات دلت إلى وجود علاقة عاطفية بين المتهم "ط م.م" عاطل، والمجني عليها " ج.ال.ع" 15 سنة طالبة، وتعدى المتهم عليها وهتك عرضها دون إكراه أو تهديد.

وأقر المتهم بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.