5 سنوات للمتهمين بخطف شخصين تحت التهديد بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز صاحب محل قطع غيار بالسجن المشدد 5 سنوات غيابيًا وحضوريا لكل من "ع.ع.م" و" ال.ع.ع" و" م.ج.ف" و" م.ر.ب" و" ا.ن.ا"، بعد اتهامهم بالخطف بالتحايل وحيازة أسلحة بيضاء.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار هشام السعودي السطوحي والمستشار عبد المعطي محمد روحي والمستشار امير مجدي منير، وسكرتير المحكمة حسني عبد الحليم.

ترجع احداث القضية المقيدة برقم 6354 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث، يفيد ببلاغ بقيام المتهمين بخطف المجني عليهما تحت بالتهديد بالتحايل بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات أنه على إثر رغبة المجني عليه الأول " أ.م.ب" صاحب محل قطع غيار، في شراء أحدي السيارات المعلن عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تم إستدراجه من قبل المتهمين "ع.ع.م" عاطل، و"ال.ع.ع" صاحب بازار و"م.ج.ف" سائق و" م.ر.ب" ميكانيكي و" ا.ن.ا" سائق، وكان بصحبة المجني عليه الأولي " ع.ع.م" اخصائي مشريات،وما أن وصلوا إلى محل الواقعة اقتيادهم الي أحد المناطق النائية واشهار المتهمين أسلحة بيضاء في وجه المجني عليه الأول، وأحدثوا به إصابات في البطن والظهر والأيدي وسرقوا المبالغ المالية خاصته وفروا هاربين، وقام بتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية،التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقى إبراهيم الزقم، رئيس المحكمة، بمعاقبة ميكانيكي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، بعد اتهامه بهتك عرض طالب، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدى، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد، وسكرتير المحكمة احمد عبد الوهاب.

ترجع احداث القضية رقم 2799 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية اول، يفيد ببلاغ ضد المتهم بقيامه بخطف المجني عليه والتعدي عليه بالعقار محل سكنه بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط قسم شرطة العامرية اول، أنه اثناء صعود المجني عليه "م.ا.م" طالب، على سلم العقار محل سكنه، فطلب منه المتهم " ك.ع.م" ميكانيكي، أن يقوم المجني عليه ببيع له شيئا وطلب منه الحضور لشقته السكنية لاحضار النقود المطلبة،وبينما كان المجني عليه يقف علي باب الشقة حذبة المتهم للدخل والتعدي عليه، وهدده بالإيذاء أن أخبر أحد من ذويه بالواقعة، وعند قيام المجني عليه بإبلاغ أسرته، قاموا بتحرير محضر ضد المتهم.

وتبين أن المتهم خطف المجني عليه بالتحايل والتعدي عليه، وأنه قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمقتضى نصوص القانون لذلك وبعد الاطلاع على مواد الإجراءات الجنائية قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية.