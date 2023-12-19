المؤبد لعاطل بتهمة خطف فتاة وشرع في قتل شخصين بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بخطف فتاه والشروع فى قتل امين شرطة فتاة بسلاح ناري.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار وليد محمد الجلاد، والمستشار خالد خلف عبد اللطيف، وسكرتير المحكمة السيد الوزيري.

تفاصيل القضية

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 47763 لسنة 2006 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا بقيام أحد العناصر الخطرة، بمحاولة خطف والشروع فى قتل أمين شرطة وفتاة مستخدما سلاح ناري.

نتائج التحقيقات

تبين من التحقيقات، أن المتهم " ر.خ.ع" عاطل، مسجل فى الإتجار بالمخدرات، وإحراز الأسلحة النارية، ومن الأشخاص الخطرين بمنطقة الذراع البحرى فى العامرية، وعقب ذهاب المجنى عليها " ن.م.ع"، وبرفقتها صديقتها "ر.م.ع" لشراء مواد مخدرة من المتهم، وتقابل معهم المتهم اول الطريق الصحراوى من محرم بك، إلى أن المجنى عليها فوجئت، أنه يجذبها عنوة من ذراعها، وهددها بسلاح نارى مسدس، واقتيادها إلى داخل السيارة، وانطلق مسرعا فى اتجاه الطريق الصحراوى وتتبعتها صديقتها.

وعند الوصول إلى منطقة كوبرى ابو الخير، وحال توقف السيارة تمكنت المجنى عليها من النزول من السيارة والتوجه إلى الجانب الآخر للطريق والاستغاثة للمارة، وتصادف قدوم سيارة أجرة يستقلها عدد من الأشخاص توقفت لإنقاذها، ومن بينهم المجنى عليه " م.ص.ف" أمين شرطة.

وتمكنت المجنى عليها من دخول السيارة الأجرة، وحال قيام المجنى عليه الثانى من منعه ذلك، أطلق المتهم عليه عيار نارى من سلاحه فأصابه فى قدمه اليسرى وفر هاربا، وتم نقل المجنى عليها والمجنى عليه إلى المستشفى لتلقى العلاج وتبين إصابة المجنى عليها بكدمات والمجنى عليه الثانى بطلق نارى، وتم إخراجه من قدمه.

وبتكثيف التحريات توصلت إلى قيام المتهم بارتكاب الواقعة، وعقب هروبه تم إلقاء القبض عليه، وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.