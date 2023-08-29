المشدد 15 عامًا للمتهمين بالشروع في قتل وإصابة شخصين بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى، رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من عاطلل وطالب وعامل بالسجن المشدد لمدة 15 سنة غيابيا والزمتهما بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهم بالشروع في قتل كهربائي وإصابة آخر، بسبب خلافات سابقة بينهم.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبد الرحيم على مرسى، والمستشار محمد سامح عبد الكريم والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى.

بداية القضية

ترجع احداث القضية رقم 9361 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بيقيام المتهمين بالتعدي علي المجني عليهم بسلاح ناري وأبيض بدائرة القسم.

تحريات المباحث

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان ، ان المتهمين كل من " أ.ي.ع" عاطل و " ف.ر.أ" طالب و " ا.م.م" عامل دوكو، قد عقدوا النيئة والعزم علي قتل المجني عليه " م.ال.م" كهربائي، وذلك بسبب خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهم الثاني، وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض سكين بحوزة المتهم الثاني وسلاح ناري فرد خرطوش بحوزة المتهم الأول، ورافقهم المتهم الثالث للشد من اذرهم.

وتوجه المتهمون لمحل المجني عليه، وتعدي عليه المتهم الثاني باستخدام السلاح الأبيض محدثا إصابته وأطلق المتهم الأول أعيرة نارية نحو المجني عليه مما ادي الي إصابته في قدمه فقام أحد الجيران يدعي " ع.ج.ع" عامل بالتدخل لوقف الاعتداء علي المجني عليه قام المتهم الثان بالتعدي عليه وإصابته ، وتركوهم وفرا هاربين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.