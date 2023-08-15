الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 4 متهمين عامين بتهمة الشروع فى قتل شخص بالصف

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بمعاقبة 4 متهمين بالحبس لمدة عامين، لاتهامهم باستعراض القوة والشروع في قتل شخص بسبب خلافات حول قطعة أرض بمنطقة الصف، وتضمن الحكم معاقبة اثنين آخرين هاربين بالسجن المشدد 15 عامًا، لاشتراكهما في القضية رقم 17163 لسنة 2022 جنايات الصف.

وأضافت التحقيقات أن تلك الجريمة اقترنت بجريمة أخرى، وهي أنهم في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيّتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه، على إثر خلاف بينهما، وما أن ظفروا به حتى أشهر الأول سلاحًا ناريًا بوجهه، وأطلقوا صوبه عيارًا ناريًا فأصابوه، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين حصلوا على سلاحٍ ناريٍ مشخَّصٍ "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو احترازه، كما حصلوا على ذخائر "خمس طلقات"، مما يستخدم على السلاح موضع الاتهام السابق.

محكمة جنايات جنوب الجيزة 4 أشخاص جناية أخرى قتل سلاحا ناريا

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