دهس طالب وإصابة زميله أسفل عجلات ترام الإسكندرية

شهدت منطقة جناكليس، شرق الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، مصرع وإصابة طالبين إثر سقوطهما أسفل عجلات الترام، ما تسبب فى توقف حركة الترام لحين الانتهاء من رفع آثار الحادث.

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سير على طريق ترام الإسكندرية، بمنطقة جاكليس، مما تسبب في مصرع وإصابة طالبين.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الرمل أول، ورجال الحماية المدنية وسيارتي إسعاف وتبين صحة الواقعة، وبسؤال شهود العيان، قرروا بأن عدد من الطلاب كانوا يستقلون عربات الترام من الخلف وآخرين على السوست والكتل الحديدية فسقط طالب نتيجة اختلاله ونزل تحت عجلات الترام التي دهسته، فيما أصيب طالب أخر.



تم نقل الطالب المصاب إلى المستشفى وتم نقل الطالب المتوفي إلى المشرحة، بينما تم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية وحركة الترام، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.