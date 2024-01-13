حبس 3 عاطلين لحيازتهم 20 كيلو حشيش بقصد الاتجار بالإسكندرية

قررت نيابة محرم بك بالاسكندرية، حبس 3 عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، لاحدهم معلومات جنائية، حال تواجهم بدائرة قسم شرطة محرم بك، بمزاولة نشاط اجرامي تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذ من دائرة قسم شرطة محرم بك وسط المدينة.

ضبط المتهمين

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين والقي القبض عليهما حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة محرم بك، وتفتيشهم عثر بحوزتهم علي 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.



كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلان 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 110 طربة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار وترويجة علي عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

وتلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلان، لهما معلومات جنائية مسحلة، بمزاولة نشاط الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة متخذا دائرتين قسم شرطة ثان العامرية ومحرم مسرحا لمزاولة نشاطهما الاجرامي على عملائهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم عمل كمين والقي القبض علي المتهمين أثناء تواجده بدائرة القسمين، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي 110 طربة من مخدر الحشيش ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسمى شرطة محرم بك وثان العامرية، وبمواجهته اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار بها وترويجها علي عملائهما، وتقد القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مبلغ 770،000 سبعمائة وسبعون ألف جنيه تقريبًا، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.