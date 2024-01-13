السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس عامل متهم بقتل شخص في الإسكندرية

حبس عامل
حبس عامل

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس عامل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل شخص بسبب خلافات بينهما علي العمل، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي السكين المستخدم في الواقعة وكاميرات المراقبه بمحيط المكان لفحصها، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

بلاغ بوفاة شخص 


تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد بورود بلاغ من أحد المستشفيات باستقباله مسئولًا عن قاعة للمناسبات مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر باليد وجروح متفرقة بالجسم.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم الي مكان البلاغ وبسؤال المُصاب اتهم عاملًا بذات القاعة بالتعدى عليه بسلاح أبيض سكين كانت بحوزته مما أدى لحدوث إصابته المُشار إليها لخلافات العمل بينهما، وعقب سؤال المُصاب توفى بالمستشفى مُتأثرًا بإصابته، عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمن والقي القبض علي مرتكب الواقعة وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب وجود  خلافات بينهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

بسبب خلافات حبس عامل شخص قتل الإسكندرية

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