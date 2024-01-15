الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لليوم السادس.. استمرار فتح بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة رغم أمطار نوة "الفيضة الكبرى"

بوغاز
بوغاز

أعلنت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الاثنين، عن استمرار فتح بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية حتى الآن، لليوم السادس، بالتزامن مع نوة "الفيضة الكبري"، وسقوط أمطار غزيرة دون التأثير علي عملية الشحن والتفريغ.

رفع درجات الاستعداد

ومن جانبه وجه الربان نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

كانت قد شهدت محافظة الإسكندرية، سقوط أمطار في أنحاء متفرقة من المحافظة، بالتزامن مع نوه "الفيضة الكبري"  ومن المتوقع أن تشتد خلال الساعات المقبلة على كل الأنحاء في الإسكندرية في أنحاء متفرقة من المحافظة، ومن المتوقع أن تشتد خلال الساعات المقبلة على كل الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، من خلال آخر تحديثات صور الأقمار الصناعية، إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من محافظة الإسكندرية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة على بعض المناطق.

وأعلن اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن رفع درجة الاستعداد بالشركة، بدءًا من صباح اليوم الأربعاء، استعدادًا لهطول الأمطار طبقًا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضحت الشركة أنه من المتوقع أن تشتد الأمطار بدءًا من فترة الظهيرة وتكون متوسطة الشدة على فترات متقطعة، ويصاحب ذلك نشاط للرياح تصل سرعتها إلى 50- 70 كم/ ساعة، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط (2.5- 3.5) متر.
وأكد "نافع" تمركز 182 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، فضلًا عن استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات المحطات، كما شدد على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم، لتلقي شكاوي المواطنين للعمل على حلها فورًا.

تنسيق كامل بين شركة الصرف الصحي وغرفة عمليات المحافظة

وأضاف أنه تم التنسيق الكامل بين شركة الصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة تداعيات التقلبات الجوية، والتصدي لأي مشكلات طارئة.

وتهب نوة الفيضة الكبرى على الإسكندرية في 12 يناير، ويمكن أن يتقدم موعدها أو يتأخر في ظل التغيرات المناخية، وتستمر لمدة 6 أيام، تصاحبها رياح جنوبية غربية، وتكون شديدة الأمطار، ويفيض فيها البحر وترتفع الأمواج، كما يمكن توقف حركة الملاحة والصيد، لذا سُميت بنوة الفيضة.

لليوم السادس استمرار فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة امطار نوة الفيضة الكبرى

مواد متعلقة

التصريح بدفن جثة طالب لقي مصرعه أسفل عجلات ترام الإسكندرية

5 سنوات للمتهمين بخطف شخصين تحت التهديد بالإسكندرية

سفينة الحاويات العملاقة "NEVADA CMA" تغادر ميناء الإسكندرية متجهة إلى سلوفينيا

دهس طالب وإصابة زميله أسفل عجلات ترام الإسكندرية

15 سنة سجن لعاطل هتك عرض طالبة في الإسكندرية

حبس 3 عاطلين لحيازتهم 20 كيلو حشيش بقصد الاتجار بالإسكندرية

ضبط مسجل بحوزته ألعاب نارية في الإسكندرية

حبس عامل متهم بقتل شخص في الإسكندرية

الأكثر قراءة

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

تحرك برلمانى عاجل لإعادة تشغيل مصنع السكر بـ"أبوقرقاص"

نتنياهو خطر على الجيش الإسرائيلى وصناعة الدفاع.. ماذا يحدث فى تل أبيب؟

140 ثانية مرعبة.. القصة الكاملة لانتحار فتاة من الطابق الـ23 بفندق شهير (صور)

المحادثة انتهت.. كواليس وأسرار المكالمة الأخيرة بين بايدن ونتنياهو

المناسترلى: إنشاء مصنع لإنتاج أقمشة الجينز خطوة لتحقيق الاكتفاء فى صناعة الملابس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بني صهيون !

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

الطرف الثالث.. لماذا قدمت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل فى لاهاى؟

نتنياهو خطر على الجيش الإسرائيلى وصناعة الدفاع.. ماذا يحدث فى تل أبيب؟