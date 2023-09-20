الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار عقار قديم بالجمرك دون حدوث إصابات

انهيار عقار قديم
انهيار عقار قديم بالجمرك

قررت نيابة الجمرك بالاسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار عقار قديم، مكون من 4 طوابق خال من السكان دون إصابات أو خسائر بالعقارات، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار والتحفظ على ملف العقار من الحي لفحصه.

بلاغ بانهيار عقار قديم دون إصابات 

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ بسقوط أجزاء من العقار رقم 14 حارة عبد الوهاب بجوار مسجد القبانية بمنطقة رأس التين، دون حدوث إصابات أو خسائر في العقارات المجاورة.

المعاينة تبين عقار خال من السكان

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية ومسئولي الحي إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار مكون من أرضي و4 طوابق، خال من السكان، وانهياره بالكامل حتى سطح الأرض، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.

التحريات العقار صادرة له قرار هدم ولم ينفذ 

وكشفت التحريات أن العقار خالي من السكان وصادر له قرار هدم كلي حتى سطح الأرض، مشيرة إلى انهيار أجزاء من العقار أمس، واليوم انهار بالكامل، المجاورة، وأن العقار المشار إليه صادر بشأنه قرار هدم منذ فترة ولم يتم التنفيذ، تم تحرير المحضر اللازم إداري بقسم شرطة الجمرك وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

انهيار عقار قديم بالجمرك

انهيار عقار قديم بالجمرك
انهيار عقار قديم بالجمرك
انهيار عقار قديم بالجمرك
انهيار عقار قديم بالجمرك
تشكيل لجنة هندسية انهيار عقار قديم بالجمرك الإسكندرية أمن الأسكندرية رأس التين شرطة الجمرك

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