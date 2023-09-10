مصرع سيدة فى انهيار أسقف عقار بمنطقة كوم الدكة وسط الإسكندرية (صور)

تسبب انهيار أسقف عقار من الداخل بمنطقة كوم الدكة وسط الإسكندرية، في مصرع سيدة في العقد الخامس من العمر، فيما تقرر إخلاء للسكان لحين عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط من خلال حي وسط، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

تلقي اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ بانهيار عقار من الداخل بشارع ابن نباته بمنطقة كوم الدكة التابع لحي وسط، ووفاة سيدة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة العطارين، رفقة قوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف والأجهزة المعنية فى الحي، وتبين وجود وفاة.

بالمعاينة والفحص تبين أن العقار الوقاع بمنطقة كوم الدكة عبارة عن دور أرضي وعدد 2 محل، ومن الداخل سكني وعدد 3 طوابق علوية، والأدوار العلوية عبارة عن غرف سكنية، كما أن العقار عبارة عن حوائط حاملة وأسقف خشبية، وسقوط الأسقف من الطابق الثالث والثاني والأول وصولًا للطابق الأرضي.

وأسفر الحادث عن سقوط حالة وفاة لسيدة تدعى أمينة عطية عبد الغني القاضي، 49 سنة، ربة منزل، وتم استخراج الجثمان من تحت الأنقاض، ونقله إلى المشرحة، كما تبين أن العقار يقيم به عدد 3 أسر بإجمالي 7 أفراد، وتم عمل إخلاء إداري للسكان لحين عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط من خلال حي وسط، وتم نقل الأسر المتضررة للإقامة لدى ذويهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.

تحرك سريع من التضامن الاجتماعي بالإسكندرية

كما تلقى السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، إشارة من غرفة عمليات المحافظة، يفيد بانهيار أسقف عقار بشارع ابن نباتة بمنطقة كوم الدكة التابع لحي وسط.

و توجهت على الفور هدي مهني، رئيس وحدة كوم الدكة إلى موقع الحادث، وتبين أن العقار عبارة عن دور أرضي وعدد 2 محل ومن الداخل سكني، وعدد 3 طوابق علوية والأدوار العلوية عبارة عن غرف سكنية، وأن العقار عبارة عن حوائط حاملة وأسقف خشبية، وجار عمل بحث اجتماعي واستكمال المستندات لصرف مساعدات الإعاشة والوفاة وخسائر الممتلكات.

وكانت قد قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار انهيار أجزاء من عقار قديم مكون من 3 طوابق في منطقة رأس التين بحي الجمرك دون حدوث أي إصابات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على ملف العقار لفحصه.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بسقوط أجزاء من العقار رقم 33 شارع هلال متفرع من شارع قصر رأس التين، وعلى الفور انتقل ضباط القسم ومسئولي الحي إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار بناء قديم أسقف خشبية وحوائط حاملة، مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، وصادر له قرار هدم رقم 8 لسنة 2010، وسقوط أجزاء من العقار دون حدوث أي إصابات.

وكشفت التحقيقات أنه تم عمل محضر إخلاء لقاطني العقار سلامة المواطنين والسيارات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.

انهيار أسقف عقار بمنطقة كوم الدكة وسط الإسكندرية

انهيار أسقف عقار بمنطقة كوم الدكة وسط الإسكندرية