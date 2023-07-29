تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء من عقار قديم بالإسكندرية

طلبت نيابة المنشية بالإسكندرية، سرعة تحريات المباحث حول انهيار أجزاء من عقار قديم دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار وطلب ملفه من الحي لفحصه، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد بورود بلاغ بانهيار أجزاء من العقار رقم 31 زاوية جميعي متفرع من شارع النصر بمنطقة المنشية مكون من طابقين دون حدوث خسائر بشرية أو إصابات.

على الفور انتقلت قوات من الجماية المدنية وقسم شرطة المنشية الي مكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني حفاظا على أرواح المواطنين.

وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار مكون من طابقين، وانهيار أجزاء من الداخل ولم تسفر عنه خسائر بشرية أو اصابات، وان العقار قديم ومتهالك وصادر له قرار هدم من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتم التنبيه على قاطنيه بالإخلاء الفوري والإداري، وتم مخاطبة إدارة المرور لوضع حواجز حديدية حول العقار حفاظا على المارة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.